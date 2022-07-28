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США очікують, що розмова Блінкена та лаврова відбудеться найближчими днями

США очікують, що розмова Блінкена та лаврова відбудеться найближчими днями

Київ • УНН

 • 129596 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Сполучені Штати очікують, що розмова державного секретаря країни Ентоні Блінкена з главою мзс російської федерації сергієм лавровим щодо можливого обміну засудженими відбудеться найближчими днями. Про це на брифінгу заявив офіційний представник держдепартаменту Нед Прайс під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Цитата

"Ми запросили розмову з міністром закордонних справ сергієм лавровим вчора і все ще сподіваємося, що вона відбудеться днями", – повідомив Прайс.

Деталі

Нед Прайс додав, що Ентоні Блінкен планує обговорити з лавровим військову агресію росії в Україні, а також обмін ув'язненими.

"Міністр закордонних справ лаврів перебуває у розпалі поїздки, тому я не можу надати оновлену інформацію про те, коли вони зможуть підключитися, - сказав Нед Прайс. - Але ми продовжуємо обговорювати це у відповідних каналах".

Додамо

Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір поговорити з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим вперше після початку війни в Україні понад п'ять місяців тому.

Перший дипломат США заявив у середу, що чекає на дзвінок зі своїм російським колегою цього тижня, щоб обговорити «суттєву пропозицію», щоб спробувати звільнити двох неправомірно затриманих американців — Пола Уїлана та Брітні Грінер.

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