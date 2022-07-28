США ожидают, что разговор Блинкена и лаврова состоится в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Соединенные Штаты ожидают, что разговор государственного секретаря страны Энтони Блинкена с главой мид российской федерации сергеем лавровым по возможному обмену осужденными состоится в ближайшие дни. Об этом на брифинге заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс во время общения с журналистами, передает УНН.
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"Мы запросили разговор с министром иностранных дел сергеем лавровым вчера и все еще надеемся, что он состоится на днях", – сообщил Прайс.
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Нед Прайс добавил, что Энтони Блинкен планирует обсудить с лавровым военную агрессию россии в Украине, а также обмен заключенными.
"Министр иностранных дел лавров находится в разгаре поездки, поэтому я не могу предоставить обновленную информацию о том, когда они смогут подключиться, - сказал Нед Прайс. - Но мы продолжаем обсуждать это в соответствующих каналах".
Добавим
Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен поговорить с министром иностранных дел россии сергеем лавровым впервые после начала войны в Украине более пяти месяцев назад.
Первый дипломат США заявил в среду, что ожидает звонка со своим российским коллегой на этой неделе, чтобы обсудить «существенное предложение», чтобы попытаться освободить двух неправомерно задержанных американцев — Пола Уилана и Бритни Гринер.