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Російський суд визнав зірку WNBA Брітні Грінер винною у контрабанді наркотиків. Байден назвав вирок «неприйнятним»

Російський суд визнав зірку WNBA Брітні Грінер винною у контрабанді наркотиків. Байден назвав вирок «неприйнятним»

Київ • УНН

 • 232254 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Російський суд визнав Брітні Грінер винною у контрабанді наркотиків зі злочинним наміром. Зірку WNBA було засуджено до 9 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 1 мільйона рублів (приблизно 16 400 доларів США). Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Що передувало

31-річну олімпійську чемпіонку було заарештовано в московському аеропорту і звинувачено російською прокуратурою нібито в спробі провезти в багажі менше одного грама олії каннабісу.

Минулого місяця вона визнала себе винною у зберіганні наркотиків, що, за словами її адвокатів, було спробою взяти на себе відповідальність і домогтися поблажливості.

Адвокат Грінер в суді стверджувала, що її підзахисна ніколи не вживала марихуану в росії і ніколи не збиралася цього робити.

Деталі

Суд заявив, що врахував її часткове визнання вини, каяття у скоєному, стан здоров'я та благодійну діяльність.

Грінер була визнана винною в контрабанді наркотиків, злочині, який, на думку судді, вона скоїла навмисно.

Адвокати зірки у письмовій заяві після оголошення вироку заявили, що суд проігнорував усі подані ними докази і що вони оскаржать це рішення.

«Ми дуже розчаровані вироком. Як професійні юристи ми вважаємо, що суд має бути справедливим до всіх, незалежно від національності. Суд повністю проігнорував усі докази захисту, а головне — визнання вини», — йдеться у заяві.

«Це суперечить існуючій судовій практиці. Зважаючи на кількість речовин (не кажучи вже про недоліки експертизи) та докази на користь звинувачення, вирок є абсолютно необґрунтованим. Ми обов'язково подамо апеляцію», — додали вони.

Реакція США

Президент США Джо Байден відреагував на рішення російського суду назвавши вирок «неприйнятним».

«Сьогодні громадянка США Брітні Грінер отримала тюремний термін, що є ще одним нагадуванням про те, що світ уже знав: росія неправомірно утримує Брітні. Це неприйнятно, і я закликаю росію негайно звільнити її, щоб вона могла бути зі своєю дружиною, близькими, друзями та товаришами по команді», - йдеться у заяві Байдена.

Він продовжив: «Моя адміністрація продовжуватиме невпинно працювати і використовувати всі можливі шляхи, щоб якнайшвидше повернути Брітні та Пола Уілана додому в цілості та безпеці».

Головний дипломат США в Москві Елізабет Руд назвала вирок Брітні Грінер "судовою помилкою", пише журналістка CNN Дженіфер Ханслер.

Руд заявила, що посольство США залишатиметься на зв’язку з Грінер та її командою юристів і «продовжуватиме робити все, щоб подбати про безпеку та благополуччя пані Грінер».

Доповнення

Суд проходив на тлі вторгнення росії в Україну та "брязкання зброєю" рф перед США та Європою.

Минулого тижня CNN повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена запропонувала росії обмін ув'язненими, запропонувавши звільнити засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута в обмін на Грінер та ще одного американського ув'язненого Пола Уілана. Російські офіційні особи виступили проти пропозиції США, повідомили кілька джерел, знайомих із дискусіями, але офіційні особи США не прийняли запит як законну зустрічну пропозицію.

кремль також попередив у вівторок, що американська «дипломатія мегафону» не допоможе переговорам про обмін полоненими за участю Грінер. Представник кремля дмитро пєсков заявив, що Москва вважає, що ці переговори мають бути «обережними».

Можливий обмін Грінер був чи не головною темою переговорів Держсекретаря Ентоні Блінкена та голови мзс рф сергія лаврова напередодні.

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