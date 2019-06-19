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Российский суд отклонил кассацию Украины по делу "Татнефти" - СМИ

Киев • УНН

 • 9151 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа РФ оставил в силе решение о взыскании с Украины "долга" российской компании "Татнефть", который российская сторона оценивает в 112 млн долларов плюс проценты после потери активов, которые на момент подачи иска оценивались в 144 млн долл. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Российский суд отклонил кассацию Украины по делу "Татнефти" - СМИ

"Решение Арбитражного суда Ставропольского края оставить в силе, кассационные жалобы без удовлетворения", - сказал судья.

Украинская сторона, как отмечается, собирается обжаловать это решение в Верховном суде РФ.

"(Планируем) обжаловать в Верховном суде РФ как в суде высшей инстанции", - сказал адвокат Олег Колотилов, который представляет интересы Украины.

Спор "Татнефти" с украинской стороной связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский НПЗ. Татарстан вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций предприятия, однако в 2007 году татарстанские акционеры, как указано, потеряли контроль над компанией, в 2009 году по решению украинских судов их доля на предприятии сократилась до нуля.

В 2008 году "Татнефть" инициировала арбитражное разбирательство против Украины за нарушение российско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Международный коммерческий арбитраж в 2014 году постановил, что Украина должна "Татнефти" 112 млн долл. плюс проценты за потерю доли в "Укртатнафте" в 1990-х годах. В апреле 2017 года "Татнефть" подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании и приведении в исполнение решения международного суда в споре нефтяной компании с Украиной. Московский арбитраж передал иск на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

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