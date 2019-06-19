Російський суд відхилив касацію України у справі "Татнафти" - ЗМІ

КИЇВ. 19 червня. УНН. Арбітражний суд Північно-Кавказького округу РФ залишив в силі рішення про стягнення з України "боргу" російської компанії "Татнафта", який російська сторона оцінює у 112 млн доларів плюс відсотки після втрати активів, які на момент подачі позову оцінювалися в 144 млн дол. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.