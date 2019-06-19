Російський суд відхилив касацію України у справі "Татнафти" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Арбітражний суд Північно-Кавказького округу РФ залишив в силі рішення про стягнення з України "боргу" російської компанії "Татнафта", який російська сторона оцінює у 112 млн доларів плюс відсотки після втрати активів, які на момент подачі позову оцінювалися в 144 млн дол. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Рішення Арбітражного суду Ставропольського краю залишити в силі, касаційні скарги без задоволення", - сказав суддя.
Українська сторона, як зазначається, збирається оскаржити це рішення у верховному суді РФ.
"(Плануємо) оскаржити у Верховному суді РФ як в суді вищої інстанції", - сказав адвокат Олег Колотилов, який представляє інтереси України.
Спір "Татнафти" з українською стороною пов'язаний з компанією "Укртатнафта", створеною у 1994 році для поставок сировини на Кременчуцький НПЗ. Татарстан разом з "Татнафтою" контролював 55,7% акцій підприємства, однак у 2007 році татарстанські акціонери, як вказано, втратили контроль над компанією, у 2009 році за рішенням українських судів їх частка на підприємстві скоротилася до нуля.
У 2008 році "Татнафта" ініціювала арбітражний розгляд проти України за порушення російсько-української угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій. Міжнародний комерційний арбітраж в 2014 році ухвалив, що Україна винна "Татнафті" 112 млн дол. плюс відсотки за втрату частки в "Укртатнафті" в 1990-х роках. У квітні 2017 року "Татнафта" подала заяву в Арбітражний суд Москви про визнання і приведення у виконання рішення міжнародного суду в спорі нафтової компанії з Україною. Московський арбітраж передав позов на розгляд в Арбітражний суд Ставропольського краю.