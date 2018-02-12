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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский студент написал дипломную работу об экстремизме и попал в тюрьму

Российский студент написал дипломную работу об экстремизме и попал в тюрьму

Киев  •  УНН

 • 10206 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Российский студент 5 курса юридического факультета Воронежского экономико-правового института Александр Крузе получил 2,5 года колонии-поселения за распространение у себя на странице в социальной сети “ВКонтакте” материалов об экстремизме, которые он хотел использовать при написании диплома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радио “Эхо Москвы”.

Уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды против Крузе завели в июле 2017 года. Поводом для этого стали четыре картинки, которые студент опубликовал на своей странице во “ВКонтакте”. 23-летний Крузе заявил, что перепостил их для проведения опроса, который хотел включить в свою дипломную работу. Он учится на юридическом факультете Воронежского экономико-правового института и весной 2018 года должен был защитить диплом на тему “Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия”.

“Еще на первом курсе преподаватели проводили беседу о будущих дипломных работах, где акцент ставился на то, что студенты многие темы обходят стороной, так как необходимо проводить долгосрочные исследования. В пример привели экстремизм. Ну вот я и решил взять его „в разработку“”, — пояснил Крузе выбор темы дипломной работы изданию" Московский комсомолец“.

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11 июля 2017 года в квартиру к студенту пришли сотрудники ФСБ и отвезли в управление спецслужбы. Сначала он не понял, что произошло.

“Спрашивали про ненависть к коммунистам, евреям, кавказцам, неграм. Я даже сбился со счета, в какой именно ненависти меня подозревают. Мне казалось, я сплю. Говорили о репостах. (...) Я объяснял, что, во-первых, веду научную работу, во-вторых, все, что я репостил, есть на просторах интернета и не запрещено до сих пор. То есть все обвинения в мой адрес — это бред какой-то. А потом я вспомнил, что читал, как у нас, в Старом Осколе, уже был один такой случай — парня посадили за репост. И тут уже я окончательно проснулся”, — рассказал студент.

В конце июля против Крузе возбудили дело по статье 282 УК России (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”). Эксперты, привлеченные следствием, признали, что размещенные на странице Крузе во “ВКонтакте” картинки содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды к евреям, коммунистам и уроженцам Кавказа и Средней Азии, а также призывы к насилию против государственной власти. При этом все четыре картинки до сих пор можно найти в интернете, отмечает “Московский комсомолец”.

28 декабря Крузе приговорили к 2,5 годам колонии-поселения. Его признали виновным по статье 282, в которой добавили часть 2 статьи 280 Уголовного кодекса Украины (“Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”).

Адвокат Крузе обжаловал приговор. Апелляционная инстанция рассмотрит жалобу 12 февраля.

Как ранее сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот к России с требованием освободить находящихся там украинский. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца во время круглого стола “Как освободить пленников Кремля”.

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