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Російський студент написав дипломну роботу про екстремізм і потрапив у в'язницю

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Російський студент 5 курсу юридичного факультету Воронезького економіко-правового інституту Олександр Крузе отримав 2,5 роки колонії-поселення за поширення у себе на сторінці в соціальній мережі “ВКонтакте” матеріалів про екстримізм, які він хотів використать у написанні диплому. Про це повідомляє УНН з посиланням на радіо "Эхо Москвы".

Кримінальну справу за статтею “збудження ненависті або ворожнечі” проти Крузе завели у липні 2017 року. Приводом для цього стали чотири зображення, які студент опублікував на своїй сторінці “ВКонтакте”. 23-річний Крузе заявив, що перепостив їх для проведення опитування, яке хотів включити у свою дипломну роботу. Він навчається на юридичному факультеті Воронезького економіко-правового інституту і навесні 2018 року мав захистити диплом на тему “Екстремізм в сучасних умовах: міжнародні аспекти протидії”.

“Ще на першому курсі викладачі проводили бесіду щодо майбутніх дипломних робот, де акцент робився на те, що студенти багато тем обходять стороною, так як необхідно проводити довгострокові дослідження. У приклад привели екстремізм. Ну ось я і вирішив взяти його „в розробку“”, — пояснив Крузе вибір теми дипломної роботи виданню “Московский комсомолец”.

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11 липня 2017 року до квартири студента прийшли співробітники ФСБ і відвезли в управління спецслужби. Спочатку він не зрозумів, що сталося.

“Питали про ненависть до комуністів, євреїв, кавказців, негрів. Я навіть збився з рахунку, в який саме ненависті мене підозрюють. Мені здавалося, я сплю. Говорили про репост. (...) Я пояснював, що, по-перше, веду наукову роботу, по-друге, все, що я репостив, є на просторах інтернету і не заборонено до сих пір. Тобто всі звинувачення на мою адресу — це маячня якась. А потім я згадав, що читав, як у нас, у Старому Осколі, вже був один такий випадок — хлопця посадили за репост. І тут вже я остаточно прокинувся”, — розповів студент.

У кінці липня проти Крузе порушили справу за статтею 282 КК РФ (“Розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності”). Експерти, залучені слідством, визнали, що розміщені на сторінці Крузе у “ВКонтакте” зображення містять ознаки розпалювання ненависті або ворожнечі до євреїв, комуністів і уродженців Кавказу та Середньої Азії, а також заклики до насильства проти державної влади. При цьому всі чотири картинки досі можна знайти в інтернеті.

28 грудня Крузе засудили до 2,5 років колонії-поселення. Його визнали винним за статтею 282, до якої додали частину 2 статті 280 Кримінального кодексу України (“Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності”).

Адвокат Крузе оскаржив вирок. Апеляційна інстанція розгляне скаргу 12 лютого.

Як раніше повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців. Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца під час круглого столу “Як звільнити бранців Кремля”.

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