Российский флаг на аджарской гостинице вызвал скандал в Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Заместитель директора расположенной в Цихисдзири гостиницы "Кастелло Маре" Занда Месхидзе объяснила причину, по которой во дворе гостиницы был вывешен государственный флаг Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Грузия-Online".
Как заявила Месхидзе, в их гостинице представители различных стран проводят мероприятия и во всех таких случаях во дворе вывешивается национальный флаг той страны, которая проводит конференцию. По ее пояснению, так они поступили и в случае с РФ.
По словам Месхидзе, после того, как вывешивание российского флага в гостинице "Кастелло Маре" вызвало ажиотаж, менеджмент гостиницы принял решение снять флаг страны-оккупанта.
Как отметила Занда Месхидзе, они допустят исключение, и в будущем государственный флаг РФ больше не будет вывешиваться во дворе гостиницы.
Информацию о вывешивании флага РФ во дворе гостиницы "Кастелло Маре" распространило аджарское местное телевидение TV-25.
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