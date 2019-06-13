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Російський прапор на аджарському готелі викликав скандал в Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Заступник директора розташованого в Цихисдзірі готелю "Кастелло Маре" Занда Месхидзе пояснила причину, по якій у дворі готелю був вивішений державний прапор Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Грузія-Online".

Російський прапор на аджарському готелі викликав скандал в Грузії

Як заявила Месхидзе, в їх готелі представники різних країн проводять заходи і у всіх таких випадках у дворі вивішується національний прапор тієї країни, яка проводить конференцію. За її поясненням, так вони вчинили і у випадку з РФ.

За словами Месхидзе, після того, як вивішування російського прапора в готелі "Кастелло Маре" викликало ажіотаж, менеджмент готелю прийняв рішення зняти прапор країни-окупанта.

Як зазначила Занда Месхидзе, вони допустять виключення, і в майбутньому державний прапор РФ більше не буде вивішуватися у дворі готелю.

Інформацію про вивішування прапора РФ у дворі готелю "Кастелло Маре" поширило Аджарське місцеве телебачення TV-25.

Нагадаємо, тбіліський міський суд залишив в силі запобіжний захід обвинуваченій в торгівлі неповнолітніми 36-річної Юлії Сусляк - взяття під варту.

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