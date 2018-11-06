Российский полицейский застрелил собаку в метро
Киев • УНН
КИЇВ. 6 ноября. УНН. В московском метро полицейский застрелил собаку, которую натравил на него хозяин животного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Газета.ru.
"Около 20:20 (5 ноября - ред.) в вестибюль станции метро "Цветной бульвар" (в Москве - ред.) зашел 49-летний москвич в грязной и пачкающей одежде, что вызвало нарекания у пассажиров. Мужчина зашел в метрополитен с собакой без намордника и поводка. Сотрудник полиции, который нес службу в вестибюле данной станции, незамедлительно отреагировал на происходящее — подошел к мужчине, обратился к нему и вежливо попросил покинуть вестибюль, после чего начал выводить его в сторону выхода со станции", - сообщает ресурс со ссылкой на слова пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.
По его словам, мужчина натравил на полицейского собаку, которая начала лаять, скалиться и бросаться на сотрудника полиции и пассажиров метрополитена. Когда же "ситуация вышла из-под контроля", полицейский применил к животному огнестрельное оружие. От полученного ранения животное скончалось на месте.
По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психдиспансере, а в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые очевидцы сообщают, что собака бросилась на правоохранителя, когда он задержал ее хозяина.
При этом в издании уточнили, что правилами московского метрополитена запрещается провозить животных и птиц вне клеток или специальных контейнеров (сумок). Разрешается перевозка мелких собак без тары в намордниках, на поводке.
Напомним, 12 октября возле метро "Лесная" произошел конфликт между двумя компаниями нетрезвых мужчин. Сначала завязалась драка, которая позже сопровождалась стрельбой. В результате происшествия 34-летнего киевлянина госпитализировали в больницу с травмой головы от удара бутылкой.