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Російський поліцейський застрелив собаку у метро

Російський поліцейський застрелив собаку у метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. У московському метро поліцейський застрелив собаку, яку нацькував на нього господар тварини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Газета.ru.

"Близько 20:20 (5 листопада - ред.) у вестибюль станції метро "Цветной бульвар" (у Москві - ред.) зайшов 49-річний москвич в брудному одязі, від якого можна було забруднитися, що викликало нарікання у пасажирів. Чоловік зайшов у метрополітен з собакою без намордника і повідка. Співробітник поліції, який ніс службу у вестибюлі цієї станції, негайно відреагував на те, що відбувається - підійшов до чоловіка, звернувся до нього і ввічливо попросив покинути вестибюль, після чого почав відводити його у бік виходу зі станції", - повідомляє ресурс з посиланням на слова прес-секретаря УВС на Московському метрополітені Олексія Мишляєва.

За його словами, чоловік нацькував на поліцейського собаку, який почав гавкати, показувати зуби і кидатися на співробітника поліції і пасажирів метрополітену. Коли ж "ситуація вийшла з-під контролю", поліцейський застосував до тварини вогнепальну зброю. Від отриманого поранення тварина померла на місці.

За попередніми даними, чоловік перебуває на обліку у психдиспансері, а у момент інциденту він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Деякі очевидці повідомляють, що собака кинувся на правоохоронця, коли він затримав його господаря.

При цьому у виданні уточнили, що правилами московського метрополітену забороняється провозити тварин і птахів не в клітках або спеціальних контейнерах (сумках). Дозволяється перевезення дрібних собак без тари у намордниках, на повідку.

Нагадаємо, 12 жовтня біля метро "Лісова" стався конфлікт між двома компаніями нетверезих чоловіків. Спочатку зав'язалася бійка, яка пізніше супроводжувалася стрільбою. У результаті події 34-річного киянина госпіталізували в лікарню з травмою голови від удару пляшкою.

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