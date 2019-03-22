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Российский омбудсмен заявила, что не имеет мандата по вопросам обмена - Геращенко

Киев • УНН

 • 14403 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалева, которая заявила, что у нее нет мандата заниматься вопросом обмена политзаключенных и пленников Кремля. Об этом во время брифинга в Киеве заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

Российский омбудсмен заявила, что не имеет мандата по вопросам обмена - Геращенко

"Собственно весь этот период происходил цирк, когда вроде солидный представитель РФ господин Грызлов заявлял о том, что вопросами обмена должен заниматься уполномоченный по правам человека. Мы знаем, на днях в Украине побывала уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалева, которая заявила, что у нее нет такого мандата - это мандат ТКГ. Мы записали и видео соответствующее, и письма с цитатами, и передали все это российской стороне", - заявила Геращенко.

Она призвала россиян в ТКГ прекратить избегать вопроса о разблокировании процесса освобождения заложников, а также немедленно освободить украинских политзаключенных и заложников.

Напомним, Россия блокирует вопрос по созданию механизма поиска пропавших без вести во время переговоров в "минском формате".

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