Російський омбудсмен заявила, що не має мандату щодо питань обміну — Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москальова, яка заявила, що у неї немає мандату займатись питанням обміну політв’язнів та бранців Кремля. Про це під час брифінгу у Києві заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.
“Власне весь цей період відбувався цирк, коли начебто солідний представник РФ пан Гризлов заявляв про те, що питаннями обміну має займатись уповноважений з прав людини. Ми знаємо, днями в Україні побувала уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москальова, яка заявила, що у неї немає такого мандату — це мандат ТКГ. Ми записали і відео відповідне, і листи з цитатами, і передали все це російській стороні”, — заявила Геращенко.
Вона закликала росіян у ТКГ припинити уникати питання щодо розблокування процесу звільнення заручників, а також негайно звільнити українських політв’язнів та заручників.
Нагадаємо, Росія блокує питання по створенню механізму пошуку зниклих безвісти під час перемовин у "мінському форматі".