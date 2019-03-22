Російський омбудсмен заявила, що не має мандату щодо питань обміну — Геращенко

КИЇВ. 22 березня. УНН. Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москальова, яка заявила, що у неї немає мандату займатись питанням обміну політв’язнів та бранців Кремля. Про це під час брифінгу у Києві заявила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.