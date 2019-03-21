Росія блокує створення механізму пошуку зниклих безвісти – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Росія блокує питання по створенню механізму пошуку зниклих безвісти під час перемовин у "мінському форматі". Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко під час круглого столу в Києві, передає кореспондент УНН.
"У Мінську однією з ключових тем, яку ми піднімаємо – це створення механізму по пошуку зниклих (безвісти – ред.) за участю Росії, Червоного Хреста та України. Росія блокує це питання під егідою того, що їх там немає, і ви маєте створювати механізми з ОРДО і ОРЛО. ОРДО і ОРЛО – це Україна, і Україна з Україною ніяких механізмів створювати не буде, а з Росією – будемо. Ми готові там бачити, звичайно, і так званих представників ОРДО і ОРЛО – маріонеток Кремля, але говорити про це будемо виключно з Росією", - зазначила Геращенко.
За її словами, крім того, питання обміну заручників у РФ на перемовинах із українською стороною перенаправляють один до одного представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов і уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова.
Нагадаємо, у списку осіб, які зникли безвісти на Донбасі, перебуває 294 особи.