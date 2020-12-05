Российский корабль прибыл на место строительства газопровода “Северный поток-2”
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российское трубопроводное судно “Академик Черский” прибыло к месту строительства газопровода “Северный поток-2” в Балтийском море. Об этом со ссылкой на систему отслеживания кораблей Eikon пишет Reuters, передает УНН.
По данным Eikon, российское судно остановилось севернее Польши и Германии.
Морские власти немецкого города Штральзунд сообщили грузоотправителям, что с 5 по 31 декабря в районе Балтийского моря, где “Северный поток-2” выйдет на сушу, будут проводиться работы по прокладке трубопроводов.
Напомним, швейцарско-голландская компания Allseas прекратила прокладку труб в декабре прошлого года после угрозы санкций со стороны Вашингтона. В этом месяце Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) согласовало укладку трубопровода “Северный поток-2” в немецких водах в декабре 2020 года.
Вашингтон заявляет, что трубопровод, который стал точкой вспышки в отношениях между Россией и Западом, которые упали до минимума после холодной войны, компрометирует европейскую энергетическую безопасность.
“Этот трубопровод является не просто экономическим проектом, а политическим инструментом Кремля для обхода Украины и разделения Европы”, — заявила исполняющий обязанности посла США в Берлине Робин Квинвиль.
Как сообщал УНН, ЕС считает незаконными экстерриториальные санкции США против “Северного потока-2” и иначе оценивает с политической точки зрения вопрос реализации проекта, чем Вашингтон.