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Российский корабль прибыл на место строительства газопровода “Северный поток-2”

Российский корабль прибыл на место строительства газопровода “Северный поток-2”

Киев  •  УНН

 • 35076 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российское трубопроводное судно “Академик Черский” прибыло к месту строительства газопровода “Северный поток-2” в Балтийском море. Об этом со ссылкой на систему отслеживания кораблей Eikon пишет Reuters, передает УНН.

По данным Eikon, российское судно остановилось севернее Польши и Германии.

Морские власти немецкого города Штральзунд сообщили грузоотправителям, что с 5 по 31 декабря в районе Балтийского моря, где “Северный поток-2” выйдет на сушу, будут проводиться работы по прокладке трубопроводов.

Напомним, швейцарско-голландская компания Allseas прекратила прокладку труб в декабре прошлого года после угрозы санкций со стороны Вашингтона. В этом месяце Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) согласовало укладку трубопровода “Северный поток-2” в немецких водах в декабре 2020 года.

Вашингтон заявляет, что трубопровод, который стал точкой вспышки в отношениях между Россией и Западом, которые упали до минимума после холодной войны, компрометирует европейскую энергетическую безопасность.

“Этот трубопровод является не просто экономическим проектом, а политическим инструментом Кремля для обхода Украины и разделения Европы”, — заявила исполняющий обязанности посла США в Берлине Робин Квинвиль.

Как сообщал УНН, ЕС считает незаконными экстерриториальные санкции США против “Северного потока-2” и иначе оценивает с политической точки зрения вопрос реализации проекта, чем Вашингтон.

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