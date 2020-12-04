Німеччина сподівається домовитися з новою адміністрацією США щодо "Північного потоку-2"

“У нас немає ілюзій з цього питання. Між республіканцями і демократами тут навряд чи є розбіжності в думках”, — сказав він. “Але новий тон і інша форма ведення дискусій (нової адміністрації США) будуть сприяти тому, що нам вдасться досягти прогресу з цього питання” — вважає Маас.

“Ми, європейці, вважаємо, що екстериторіальні санкції незаконні. Тут нічого не зміниться”, — підкреслив міністр. Глава МЗС ФРН вказав на те, що “з чисто економічної точки зору США зацікавлені у продажі власного скрапленого газу”. “Я не бачу проблеми в поліпшенні інфраструктури в Німеччині (для прийому СПГ). З політичної точки зору ми оцінюємо ситуацію інакше, ніж США: ми не впадемо в залежність від кого б то не було, побудувавши “Північний потік-2”, — зазначив Маас.

Проект узгодженого обома палатами Конгресу США військового бюджету країни на 2021 фінансовий рік (почався 1 жовтня) включає розширення санкцій відносно газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”. Влітку спочатку контрольована демократами Палата представників, а потім Сенат, де більшість за республіканцями, схвалили свої версії проекту військового бюджету на 2021 фінансовий рік. Після цього була сформована комісія з представників обох палат для узгодження деталей двох цих документів. Тепер конгресмени і сенатори знову повинні будуть проголосувати за узгоджений документ. Підсумковий проект бюджету буде направлений главі держави на підпис.