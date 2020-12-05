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Російський корабель прибув на місце будівництва газопровіду “Північний потік-2”

Київ • УНН

 • 35084 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російське трубопровідне судно “Академік Черський” прибуло до місця будівництва газопроводу “Північний потік-2” у Балтійському морі. Про це з посиланням на систему відстеження кораблів Eikon пише Reuters, передає УНН.

За даними Eikon, російське судно зупинилося на північ від Польщі та Німеччини.

Морська влада німецького міста Штральзунд повідомила вантажовідправників, що з 5 по 31 грудня в районі Балтійського моря, де “Північний потік-2” вийде на сушу, будуть проводитись роботи з прокладання трубопроводів.

Нагадаємо, швейцарсько-голландська компанія Allseas припинила прокладання труб у грудні минулого року після загрози санкцій з боку Вашингтона. У цьому місяці Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії Німеччини (BSH) погодило укладання трубопроводу “Північний потік-2” в німецьких водах в грудні 2020 року.

Вашингтон заявляє, що трубопровід, який став точкою спалаху у відносинах між Росією та Заходом, які впали до мінімуму після холодної війни, компрометує європейську енергетичну безпеку.

“Цей трубопровід є не просто економічним проектом, а політичним інструментом Кремля для обходу України та розділення Європи”, — заявила виконуючий обов’язки посла США в Берліні Робін Квінвіль.

Як повідомляв УНН, ЄС вважає незаконними екстериторіальні санкції США проти “Північного потоку-2” і інакше оцінює з політичної точки зору питання реалізації проекту, ніж Вашингтон.

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