Российский корабль подбил румынский бункеровщик в 12 милях от порта Южный: связь с судном потеряна
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Русский корабль подбил бункеровщик "Миллениум спирит" с румынским флагом в 12 милях от порта Южный. Об этом информирует генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что бункеровщик “Миллениум Спирит” флаг Румыния за 12 миль от порта Южный был подбит российским кораблем.
Обстоятельства выясняются, связи с судном нет, сообщает генерал-лейтенант Валерий Залужный.
Отметим, что Румыния входит в состав НАТО.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что спросил у лидеров Европы вступит ли Украина в НАТО, но все бояться отвечать.
Он добавил, что судьба страны зависит от украинской армии и народа, “от вашей мудрости и большой поддержке всех друзей Украины”.