Российский корабль подбил румынский бункеровщик в 12 милях от порта Южный: связь с судном потеряна

Детали

Отмечается, что бункеровщик “Миллениум Спирит” флаг Румыния за 12 миль от порта Южный был подбит российским кораблем.

Обстоятельства выясняются, связи с судном нет, сообщает генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Отметим, что Румыния входит в состав НАТО.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что спросил у лидеров Европы вступит ли Украина в НАТО, но все бояться отвечать.

Он добавил, что судьба страны зависит от украинской армии и народа, “от вашей мудрости и большой поддержке всех друзей Украины”.