Російський корабель підбив румунський бункеровщик за 12 миль від порту Південний: зв’язок із судном втрачений
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російський корабель підбив бункеровщик “Міленіум Спіріт” з румунським прапором за 12 миль від порту Південний. Про це інформує генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Наголошується, що бункеровщик “Міленіум Спіріт” прапор Румунія за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем.
Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає, повідомляє генерал-лейтенант Валерій Залужний.
Зазначимо, що Румунія входить до складу НАТО.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запитав у лідерів Європи чи вступить Україна в НАТО, проте всі боятися відповідати.
Він додав, що доля країни залежить від української армії і народу, “від вашої мудрості і великої підтримки всіх друзів України”.