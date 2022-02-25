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Російський корабель підбив румунський бункеровщик за 12 миль від порту Південний: зв’язок із судном втрачений

Російський корабель підбив румунський бункеровщик за 12 миль від порту Південний: зв’язок із судном втрачений

Київ • УНН

 • 99443 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російський корабель підбив бункеровщик “Міленіум Спіріт” з румунським прапором за 12 миль від порту Південний. Про це інформує генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Наголошується, що бункеровщик “Міленіум Спіріт” прапор Румунія за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем.

Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає, повідомляє генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Зазначимо, що Румунія входить до складу НАТО.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запитав у лідерів Європи чи вступить Україна в НАТО, проте всі боятися відповідати.

Він додав, що доля країни залежить від української армії і народу, “від вашої мудрості і великої підтримки всіх друзів України”.

Українські Національні Новини

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