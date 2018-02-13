Российский хакер планирует довести влияние на результаты выборов в США

Сообщается, что хакер попросил прислать ему адвоката с соответствующей подготовкой, который смог бы в сотрудничестве с техническим специалистом подтвердить его слова. Жена Козловского Анна также заявила, что ее муж готов сотрудничать с американскими специалистами для помощи в расследовании взлома серверов Демократической партии США.

Кроме того, по словам Козловского, создание вирусов WannaCry и Lurk контролировали сотрудники ФСБ.

Отметим, что Константин Козловский был арестован летом 2016 года. В ФСБ и МВД сообщали, что прекратили деятельность 40 хакеров из группировки Lurk, которые, по версии следствия, с помощью одноименного вируса похитили более 1,2 млрд рублей со счетов российских банков.

В декабре 2017 года Козловский заявил, что причастен к атаке на серверы Демократической партии перед президентскими выборами в США. Он уточнил, что "выполнял различные задания под руководством сотрудников ФСБ", в частности взлом серверов Демпартии, переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также атаки на другие "очень серьезные военные предприятия США и другие организации". Поручение взлома сервера партии, по его словам, он получил от сотрудника ФСБ по имени Илья. Позже хакер заявил, что Илья - это майор ФСБ Дмитрий Докучаев.

Как сообщал УНН, ранее обвиняемого в хакерстве гражданина РФ Петра Левашова экстрадировали из Испании в США, где он должен был предстать перед судом.