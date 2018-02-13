Російський хакер планує довести вплив на результати виборів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Російський хакер Костянтин Козловський, якого звинувачують у зламі систем російських банків, заявив, що розробив програму LDCS, яка вплинула на видачу результатів в день голосування на президентських виборах в США. Про це сам Козловський розповів у письмовому інтерв’ю телеканалу “Дождь”, передає УНН.
Повідомляється, що хакер попросив надіслати йому адвоката з відповідною підготовкою, який зміг би у співпраці з технічним фахівцем підтвердити його слова. Дружина Козловського Анна також заявила, що її чоловік готовий співпрацювати з американськими фахівцями для допомоги в розслідуванні злому серверів Демократичної партії США.
Крім того, за словами Козловського, створення вірусів WannaCry і Lurk контролювали співробітники ФСБ.
Зазначимо, що Костянтина Козловського було заарештовано влітку 2016 року. У ФСБ і МВС повідомляли, що припинили діяльність 40 хакерів з угруповання Lurk, які, за версією слідства, за допомогою однойменного вірусу викрали понад 1,2 млрд рублів з рахунків російських банків.
У грудні 2017 року Козловський заявив, що причетний до атаки на сервери Демократичної партії перед президентськими виборами в США. Він уточнив, що “виконував різні завдання під керівництвом співробітників ФСБ”, зокрема злом серверів Демпартії, листування кандидата в президенти США Хілларі Клінтон, а також атаки на інші “дуже серйозні військові підприємства США та інші організації”. Доручення злому сервери партії, за його словами, він отримав від співробітника ФСБ на ім'я Ілля. Пізніше хакер заявив, що Ілля — це майор ФСБ Дмитро Докучаєв.
Як повідомляв УНН, раніше обвинуваченого у хакерстві громадянина РФ Петра Левашова екстрадували з Іспанії до США, де він мав постати перед судом.