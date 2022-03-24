Российский вертолет “качественно отработал” свои же позиции в Малой Рогани: уничтожил немало личного состава и техники
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Утром российский вертолет “качественно отработал” свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам председателя ОГА, российская оккупанты в Харьковской области потерпели очередное фиаско. Причем, от самих себя.
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"Утром российский вертолет “качественно отработал” свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО", - написал Синегубов.
Добавим
Председатель ОГА надеется, что это не последний случай “самоуничтожения” российских оккупантов.
"Наши же Вооруженные Силы Украины не теряют бдительности и защищают Харьковщину!" - резюмировал он.