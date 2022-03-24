Російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції у Малій Рогані: знищив чимало особового складу та техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Про це у Telegram-каналі повідомив голова харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами голови ОДА, російська окупанти на Харківщині зазнали чергового фіаско. Причому, від самих себе.
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"Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ", - написав Синєгубов.
Додамо
Голова ОДА сподівається, що це не останній випадок “самознищення” російських окупантів.
"Наші ж Збройні Сили України не втрачають пильності та обороноють Харківщину!" - резюмував він.