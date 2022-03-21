Российский флот лелеет самые низкие традиции пиратства и зарисовывает свои бортовые номера - Госпогранслужба

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"Сейчас военные страны-агрессоры закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера. Осознавая грязные методы ведения войны рашистами, в этой акции усматривается подготовка к предстоящим провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей. Заметим, военный флот России продолжает лелеять самые низкие традиции пиратства", - отметили в ГПСУ.

Детали

По данным ГПСУ, с начала широкомасштабного вторжения в Украину орки неоднократно отметились подлостью в Черном море.

"Под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов. Обстреляли 4 гражданских судна. С одного из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу. Захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда. Препятствуют спасательным операциям - захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов. Страна без чести и достоинства не может пользоваться благами содействия мореходству. Поэтому наблюдаем за реакцией мирового сообщества", - отметили в ведомстве.

Как указали в ГПСУ, вскоре российские суда не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять в рф электронные навигационные карты C-MAP, которые используют большинство российских судов. Страны ЕС и Великобритания рассматривают возможность запрета на вход российских кораблей в свои порты. Шведские порты уже объявили "бойкот" всем российским судам и грузам. Дунайская комиссия лишила рф полномочий и требует компенсации за срыв судоходства. А Турция использует полномочия в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, которые позволяют закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы.

"Итак, закрашенные названия и бортовые номера не укроют от позора и презрения во всем мире. И за военные преступления будут отвечать все причастные и те, с молчаливого согласия кого они совершались", - отметили в ГПСУ.