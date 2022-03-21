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Російський флот плекає найнижчі традиції піратства і замальовує свої бортові номери - Держприкордонслужба

Російський флот плекає найнижчі традиції піратства і замальовує свої бортові номери - Держприкордонслужба

Київ • УНН

 • 195042 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Пірати під триколором замальовують бортові номери, в цій акції вбачається підготовка до майбутніх провокацій, заявили у Держприкордонслужбі, пише УНН.

Цитата

"Зараз військові країни-агресорки зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери. Усвідомлюючи брудні методи ведення війни рашистами, в цій акції вбачається підготовка до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів. Зауважимо, військовий флот росії продовжує плекати найнижчі традиції піратства", - зазначили у ДПСУ.

Деталі

За даними ДПСУ, з початку широкомасштабного вторгнення в Україну орки неодноразово відмітилися підлістю у Чорному морі.

"Під приводом фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів. Обстріляли 4 цивільних судна. З одного з підбитих танкерів влаштували екологічну бомбу. Захоплюють і утримують в полоні цивільні вантажні судна. Перешкоджають рятувальним операціям – захопили одне пошуково-рятувальне судно і неодноразово погрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден. Країна без честі і гідності не може користуватися благами сприяння мореплавству. Тож спостерігаємо за реакцією світової спільноти", - зазначили у відомстві.

Як вказали у ДПСУ, невдовзі російські судна не зможуть залишати порти через відмову компанії Регістр Ллойда Вояж Рус продавати та оновлювати в рф електронні навігаційні карти C-MAP, які використовують більшість російських суден. Країни ЄС та Велика Британія розглядають можливість заборони на вхід російських кораблів у свої порти. Шведські порти вже оголосили "бойкот" всім російським суднам та вантажам. Дунайська комісія позбавила рф повноважень та вимагає компенсації за зрив судноплавства. А Туреччина використовує повноваження відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, які дозволяють закривати протоки Босфор та Дарданелли для іноземних військових кораблів у воєнний час та в разі загрози.

"Отже замальовані назви та бортові номери не вкриють від ганьби та зневаги у всьому світі. І за воєнні злочини відповідатимуть усі причетні і ті, з мовчазної згоди кого вони вчинялися", - наголосили у ДПСУ.

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