Флот РФ объявил о "контртеррористической операции" в украинских водах

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Военно-морские силы страны-агрессора закрыли район в северо-западной части Черного моря якобы для контртеррористической операции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Цитата

"ВМС страны-агрессора закрыли район в северо-западной части Черного моря, якобы для контртеррористической операции. Пребывание кораблей и судов в данном районе будет расцениваться, как террористическая угроза, которую российские ВМС распространяют по открытым каналам безопасности судоходства. Стоит отметить, что на северо-западе Черного моря украинский, а не российский берег ", - сообщили в ГПСУ.

Детали

В ГПСУ напомнили, что сегодня ночью вражеский дрон атаковал корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников". Позже беспилотник был сбит на подлете к Черноморску, а корабль продолжил службу.

Кроме этого, утром пограничники Измаильского отряда наблюдали активность вражеских дронов. Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывали побережье Черного моря и реки Дунай.

Сообщили, что пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину.

"Отметим, что с начала открытого вторжения в Украину Россия попала как минимум в три гражданских судна в Черном море", - говорится в сообщении.

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