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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 24725 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників у Чорному морі

Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників у Чорному морі

Київ • УНН

 • 144460 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Корабель Морської охорони Держприкордонслужби України “Григорій Куроп’ятников” був атакований безпілотним літальним апаратом. Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає УНН.

Цитата

“Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег. Прикордонники поінформували про підозрілого повітряного агресора сили Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Дрон був збитий на підльоті до Чорноморська”, — йдеться у повідомленні.

Зараз корабель “Григорій Куроп’ятніков” продовжує нести службу у Чорному морі.

Українські Національні Новини

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