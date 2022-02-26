Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Корабель Морської охорони Держприкордонслужби України “Григорій Куроп’ятников” був атакований безпілотним літальним апаратом. Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає УНН.
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“Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег. Прикордонники поінформували про підозрілого повітряного агресора сили Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Дрон був збитий на підльоті до Чорноморська”, — йдеться у повідомленні.
Зараз корабель “Григорій Куроп’ятніков” продовжує нести службу у Чорному морі.