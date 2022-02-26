Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины “Григорий Куропятников” был атакован беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
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“Морские пограничники открыли огонь по дрону, взявшему курс на украинский берег. Пограничники проинформировали о подозрительном воздушном агрессоре силы Командования Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces. Дрон был сбит на подлете в Черноморск”, — говорится в сообщении.
Сейчас корабль “Григорий Куропятников” продолжает нести службу в Черном море.