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Флот РФ оголосив про "контртерористичну операцію" в українських водах

Флот РФ оголосив про "контртерористичну операцію" в українських водах

Київ • УНН

 • 166877 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Військово-морські сили країни-агресора закрили район у північно-західній частині Чорного моря начебто для контртерористичної операції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Цитата

"ВМС країни-агресора закрили район у північно-західній частині Чорного моря, начебто, для контртерористичної операції. Перебування кораблів і суден в даному районі буде розцінюватися, як терористична загроза", - йдеться в повідомленні, яке російські ВМС поширюють відкритими каналами безпеки судноплавства. Варто наголосити, що на північному заході Чорного моря український, а не російський берег", - інформує ДПСУ.

Деталі

В ДПСУ нагадали, що сьогодні вночі ворожий дрон атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков". Згодом безпілотник був збитий на підльоті до Чорноморська, а корабель продовжив службу.\

Крім цього, вранці прикордонники Ізмаїльського загону спостерігали активність ворожих дронів. Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідували узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.

Повідомили, що прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну.

"Наголосимо, що з початку відкритого вторгнення в Україну Росія влучила щонайменше у три цивільні судна у Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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