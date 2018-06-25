Российским ЛГБТ-активистам запретили парады в 118 городах

"Анапа стала 118-м городом России в 80 из 85 субъектов РФ, запреты публичных ЛГБТ-акций в котором оспорены в Страсбургском суде", - говорится в сообщении Алексеева.

Всего же, по его словам, "в рамках общероссийской кампании за свободу собраний для ЛГБТ-людей охвачен уже 231 город России".



Как сообщал УНН, на знаке, установленном возле дороги на въезде в Киев из Борисполя, появилась надпись против ЛГБТ.