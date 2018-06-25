Російським ЛГБТ-активістам заборонили паради в 118 містах

"Анапа стала 118-м містом Росії в 80 з 85 суб'єктів РФ, заборони публічних ЛГБТ-акцій в якому оскаржені в Страсбурзькому суді", - йдеться в повідомленні Алексєєва.

Всього ж, за його словами, "в рамках загальноросійської кампанії за свободу зібрань для ЛГБТ-людей охоплено уже 231 місто Росії".



Як повідомляв УНН, на знакові, встановленому біля дороги на в'їзді до Києва з Борисполя, з'явився напис проти ЛГБТ.