Российским космонавтам запретили материться в космосе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Подготовленный "Роскосмосом" проект Кодекса профессиональной этики космонавтов РФ предусматривает отказ от нецензурной лексики при осуществлении профессиональной деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Роскосмос" подготовил проект Кодекса профессиональной этики космонавтов РФ. Данный документ, текст которого был опубликован на федеральном портале проектов и правовых актов, содержит, в частности, требование отказаться от использования нецензурной лексики и непристойных выражений при осуществлении профессиональной деятельности, а также иметь внешний вид, который "соответствует общепринятой деловой стиль" и "способствует формированию уважительного отношения граждан к космонавтам Российской Федерации ".
Также космонавтам предлагается воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок "Роскосмоса" и принимать в рамках своих полномочий меры по предотвращению коррупции. Так, космонавту РФ следует принимать "меры к тому, чтобы космонавты Российской Федерации, в отношении которых он наделен управленческими полномочиями, не допускали коррупционно-опасного поведения", говорится в документе.
Помимо прочего, кодекс регулирует поведение космонавтов в соцсетях и запрещает выкладывать в интернет фотографии или информацию о других лицах без их разрешения.
Кодекс не предусматривает денежных штрафов за его нарушение, однако, в подобном случае космонавт "должен быть предупрежден о недопустимости неэтичного поведения", говорится в документе.
Кроме того, нарушение кодекса будут учитываться при проведении аттестации космонавта, "принятие по отношению к нему мер поощрения", а также при принятии решений о его повышении по должности.
Напомним, в NASA назвали "расценки" полетов на МКС.