Российским космонавтам запретили материться в космосе

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 61221 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 130159 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 114294 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 173050 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 220662 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 193571 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 234472 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 205615 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 469899 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 238624 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.7м/с
81%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 113237 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 42332 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 72898 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 46036 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 70981 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 239315 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 219767 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 305298 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 469899 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 565286 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 15502 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 173070 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 73633 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 70513 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 76214 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Российским космонавтам запретили материться в космосе

Киев • УНН

 • 68929 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Подготовленный "Роскосмосом" проект Кодекса профессиональной этики космонавтов РФ предусматривает отказ от нецензурной лексики при осуществлении профессиональной деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Российским космонавтам запретили материться в космосе

"Роскосмос" подготовил проект Кодекса профессиональной этики космонавтов РФ. Данный документ, текст которого был опубликован на федеральном портале проектов и правовых актов, содержит, в частности, требование отказаться от использования нецензурной лексики и непристойных выражений при осуществлении профессиональной деятельности, а также иметь внешний вид, который "соответствует общепринятой деловой стиль" и "способствует формированию уважительного отношения граждан к космонавтам Российской Федерации ".

Также космонавтам предлагается воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок "Роскосмоса" и принимать в рамках своих полномочий меры по предотвращению коррупции. Так, космонавту РФ следует принимать "меры к тому, чтобы космонавты Российской Федерации, в отношении которых он наделен управленческими полномочиями, не допускали коррупционно-опасного поведения", говорится в документе.

Помимо прочего, кодекс регулирует поведение космонавтов в соцсетях и запрещает выкладывать в интернет фотографии или информацию о других лицах без их разрешения.

Кодекс не предусматривает денежных штрафов за его нарушение, однако, в подобном случае космонавт "должен быть предупрежден о недопустимости неэтичного поведения", говорится в документе.

Кроме того, нарушение кодекса будут учитываться при проведении аттестации космонавта, "принятие по отношению к нему мер поощрения", а также при принятии решений о его повышении по должности.

Напомним, в NASA назвали "расценки" полетов на МКС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,549.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,760.35