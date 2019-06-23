Російським космонавтам заборонили матюкатися в космосі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Підготовлений "Роскосмосом" проект Кодексу професійної етики космонавтів РФ передбачає відмову від нецензурної лексики при здійсненні професійної діяльності. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Роскосмос" підготував проект Кодексу професійної етики космонавтів РФ. Даний документ, текст якого був опублікований на федеральному порталі проектів і правових актів, містить, зокрема, вимогу відмовитися від використання нецензурної лексики та непристойних виразів при здійсненні професійної діяльності, а також мати зовнішній вигляд, який "відповідає загальноприйнятій діловій стилю"і "сприяє формуванню поважного ставлення громадян до космонавтів Російської Федерації".
Також космонавтам пропонується утримуватися від публічних висловлювань, суджень та оцінок щодо "Роскосмосу" і приймати в рамках своїх повноважень заходи щодо запобігання корупції. Так, космонавту РФ слід приймати "заходи до того, щоб космонавти Російської Федерації, по відношенню до яких він наділений управлінськими повноваженнями, не допускали корупційно-небезпечної поведінки", йдеться в документі.
Крім іншого, кодекс регулює поведінку космонавтів в соцмережах і забороняє викладати в інтернет фотографії або інформацію про інших осіб без їх дозволу.
Кодекс не передбачає грошових штрафів за його порушення, однак, в подібному випадку космонавт "може бути попереджений про неприпустимість неетичної поведінки", йдеться в документі.
Крім того, порушення кодексу будуть враховуватися при проведенні атестації космонавта, "прийняття по відношенню до нього заходів заохочення", а також при прийнятті рішень про його підвищення за посадою.
Нагадаємо, у NASA назвали "розцінки" польотів на МКС.