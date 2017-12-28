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Российским чиновникам космической отрасли обещают "жесткие меры" за провалы со спутниками

Киев • УНН

 • 8884 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Потеря связи со спутником Angosat-1 может привести к потерям в кадрах космической отрасли РФ. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источники в отрасли, передает УНН.

Российским чиновникам космической отрасли обещают "жесткие меры" за провалы со спутниками

В среду стало известно, что запуск первого ангольского телекоммуникационного спутника Angosat-1 завершился неудачей.

Космический аппарат был доставлен на целевую орбиту, но из-за возможного сбоя в работе блока распределения питания спутника, установить связь с ним не удалось.

Последствия второй космической неудачи за последний месяц отрасль почувствует на себе уже в 2018 году, уверяет издание.

За первую аварию, случившуюся в ноябре со спутником "Метеор" во время запуска с космодрома Восточный, директора пяти предприятий и два должностных лица "Роскосмоса" в среду получили выговоры.

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Как сообщили "Коммерсанту" в "Роскосмосе", для расследования инцидента с ангольским спутником в ближайшее время будет создана спецкомиссия, которая должна определить точную причину "де-факто потери аппарата".

Формально "Роскосмос" не имел отношения к данному проекту. Однако сам фон событий был крайне неблагоприятным, отметил собеседник издания: на фоне неудачи со спутником "Метеор", инцидент будет ассоциироваться именно с этим предприятием.

"В правительстве требуют принятия жестких мер как относительно отраслевых специалистов, так и относительно функционеров госкорпорации, конкретика будет уже в следующем году", - отметили на предприятии.

Проект с Анголой был достаточно важным для РФ, отмечает издание: на фоне успешной реализации контрактов по военно-техническому сотрудничеству важно выполнить договоренности и в космической сфере.

Спутник Angosat-1 - первый ангольский аппарат подобного типа, который должен обеспечивать в Африке теле- и радиовещание.

Напомним, 27 декабря спутник "Angosat" перестал выходить на связь с землей и скорее всего, будет признан неисправным.

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