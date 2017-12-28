Російським чиновникам космічної галузі обіцяють “жорсткі заходи” за провали із супутниками
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Втрата зв’язку із супутником Angosat-1 може привести до втрат у кадрах космічної галузі РФ. Про це пише “Комерсант”, посилаючись на джерела в галузі, передає УНН.
У середу стало відомо, що запуск першого ангольського телекомунікаційного супутника Angosat-1 завершився невдачею.
Космічний апарат був доставлений на цільову орбіту, але через можливий збій в роботі блоку розподілу живлення супутника, встановити зв’язок з ним не вдалося.
Наслідки другої космічної невдачі за останній місяць галузь відчує на собі вже в 2018 році, запевняє видання.
За першу аварію, що трапилася в листопаді із супутником “Метеор” під час запуску з космодрому Східний, директори п’яти підприємств і два посадовці “Роскосмосу” в середу отримали догани.
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Як повідомили “Комерсанту” в “Роскосмосі”, для розслідування інциденту з ангольським супутником найближчим часом буде створено спецкомісію, яка має визначити точну причину “де-факто втрати апарату”.
Формально “Роскосмос” не мав відношення до даного проекту. Однак сам фон подій був вкрай несприятливим, зазначив співрозмовник видання: на тлі невдачі з супутником “Метеор”, інцидент буде асоціюватися саме з цим підприємством.
“В уряді вимагають прийняття жорстких заходів як щодо галузевих фахівців, так і щодо функціонерів держкорпорації, конкретика буде вже в наступному році”, — зазначили в підприємстві.
Проект з Анголою був досить важливим для РФ, зазначає видання: на тлі успішної реалізації контрактів з військово-технічного співробітництва важливо було виконати домовленості і в космічній сфері.
Супутник Angosat-1 — перший ангольський апарат подібного типу, який мав забезпечувати в Африці теле- і радіомовлення.
Нагадаємо, 27 грудня супутник "Angosat" перестав виходити на зв’язок з землею і швидше за все, буде визнаний непрацездатним.