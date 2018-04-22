Российские СМИ со ссылкой на источник: Украинской церкви не дадут автокефалии

Близкий ко Вселенскому патриархату источник сообщил РИА “Новости”, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

“Вселенский патриархат, по божественным и священным канонам и многовековому церковному порядку и традиции, с учетом мировой православной церкви и ответственности за всеправославное единство, святого крещения в Константинополе православного украинского народа, подробно рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев”, — говорится в сообщении пресс-службы патриархии.

“(Вселенский патриархат) решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации”, — значится в тексте.

Как пояснил РИА “Новости” источник, близкий к Фанару, это означает, что Константинопольский патриархат поговорит со всеми другими церквами и соберет внеочередной синод с участием всех православных церквей, который, однако, не предоставит автокефалию Украинской православной церкви — поскольку требует единогласного решения.

“Сообщение Константинопольского патриархата означает, что будет созван внеочередной синод всех православных церквей. Это значит, что будет и Русская православная церковь, и другие славянские церкви, и все другие церкви и патриархии. В Фанаре соберутся 14 православных церквей с тем, чтобы обсудить запрос. Но они не примут решения о предоставлении автокефалии”, — сказал собеседник агентства.

“Поскольку на синоде будут и патриарх Кирилл, и другие дружески расположенные к Москве церкви, любого решения о приемлемости предоставления автокефалии Украинской церкви не может быть. Поскольку там будет Москва”, — пояснил источник.

Как сообщал УНН, Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Об этом на своей странице в Facebook повдиомив Президент Украины Петр Порошенко.