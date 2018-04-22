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Російські ЗМІ з посиланням на джерело: українській церкві не дадуть автокефалії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Константинопольський патріархат повідомив, що разом з іншими православними церквами вивчить запит “церковних і політичних діячів” України про надання автокефалії Українській православній церкві. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новости”.

Російські ЗМІ з посиланням на джерело: українській церкві не дадуть автокефалії

Близьке до Вселенського патріархату джерело повідомило РІА “Новости”, що оскільки питання буде обговорюватися за участю Російської церкви, а рішення вимагає одностайності церков, автокефалії Україна не отримає.

“Вселенський патріархат, за божественними і священними канонами і багатовіковому церковному порядку і традиції, з урахуванням світової православної церкви і відповідальності за всеправославну єдність, святого хрещення в Константинополі православного українського народу, докладно розглянув питання про церковну ситуацію в Україні, як це було і на попередніх синодах, прийняв запит про надання автокефалії від частини священнослужителів і політичних діячів, що представляють кілька мільйонів православних українців”, — йдеться в повідомленні прес-служби патріархії.

“(Вселенський патріархат) вирішив на цей запит бути в тісному спілкуванні з іншими сестринськими православними церквами для їх інформування і координації”, — значиться в тексті.

Як пояснило РІА “Новости” джерело, близьке до Фанару, це означає, що Константинопольський патріархат поговорить з усіма іншими церквами і збере позачерговий синод за участю всіх православних церков, який, однак, не надасть автокефалію Українській православній церкві — оскільки вимагає одностайного рішення.

“Повідомлення Константинопольського патріархату означає, що буде скликаний позачерговий синод всіх православних церков. Це означає, що буде і Російська православна церква, і інші слов’янські церкви, і всі інші церкви і патріархії. У Фанарі зберуться 14 православних церков з тим, щоб обговорити запит. але вони не приймуть рішення про надання автокефалії”, — сказав співрозмовник агентства.

“Оскільки на синоді будуть і патріарх Кирил, і інші дружньо розташовані до Москви церкви, будь-якого рішення про прийнятність надання автокефалії Українській церкві не може бути. Оскільки там буде Москва”, — пояснило джерело.

Як повідомляв УНН, Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві. Про це на своїй сторінці у Facebook повдіомив Президент України Петро Порошенко.

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