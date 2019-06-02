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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109121 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136305 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144060 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Российские СМИ подтвердили, что Трамп направил приглашение Зеленскому

Российские СМИ подтвердили, что Трамп направил приглашение Зеленскому

Киев  •  УНН

 • 14936 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение посетить Вашингтон. Информацию об этом корреспонденту российского агентства ТАСС подтвердили в субботу в Белом доме, сообщает УНН.

“Я могу подтвердить, что приглашение было направлено, но дата (визита) еще не определена, и нам на данный момент больше нечего сообщить (по данному вопросу)”, — отметил собеседник агентства, отвечая на просьбу предоставить детали возможного визита Зеленского.

Ранее в субботу администрация президента Украины подтвердила, что Трамп пригласил главу украинского государства посетить США. Зеленский поблагодарил главу Белого дома “за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон”, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как сообщал УНН, американский сенатор после встречи с Зеленским пообещал поддержку Украине.

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