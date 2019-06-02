Російські ЗМІ підтвердили, що Трамп направив запрошення Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп направив українському лідерові Володимиру Зеленському запрошення відвідати Вашингтон. Інформацію про це кореспонденту російського агентства ТАСС підтвердили в суботу в Білому домі, повідомляє УНН.
“Я можу підтвердити, що запрошення було направлене, але дата (візиту) ще не визначена, і нам на даний момент більше нічого повідомити (по даному питанню)”, — зазначив співрозмовник агентства, відповідаючи на прохання надати деталі можливого візиту Зеленського.
Раніше в суботу адміністрація президента України підтвердила, що Трамп запросив главу української держави відвідати США. Зеленський подякував главі Білого дому “за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона”, йдеться в повідомленні прес-служби президента.
Як повідомляв УНН, американський сенатор після зустрічі із Зеленським пообіцяв підтримку Україні.