Российские захватчики вырыли окопы на левобережье Днепра в Херсонской области – спутниковые снимки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Перед бегством из правобережной части Херсонской области российские захватчики вырыли окопы и построили укрепления для военной техники на левобережье. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs 10 ноября, обнародованные журналистами Схем, передает УНН.
Детали
На снимках, сделанных Planet Labs 10 ноября, видно, что новая линия окопов длиной почти в 2 километра появилась вдоль берега реки севернее Каховской ГЭС. Она охватывает укрепления для военной техники, которых раньше не было на этом месте.
Новые окопы видны у въезда на территорию Новокаховского речного порта, расположенного северо-восточнее Каховской ГЭС. Линия окопов протяженностью более 1200 метров, которой нет на предыдущих снимках, появилась на острове Коса, слева от Каховской гидроэлектростанции.
В самой Новой Каховке окопы вырыты захватчиками в районе причала, который российская армия использовала для опрокидывания войск с берега на берег.
Спутниковые снимки, опубликованные Planet Labs, также свидетельствуют, что армия рф взорвала несколько пролетов моста, ведущего к плотине, которая была последним сухопутным путем, соединявшим берега Днепра в этом районе.
Выходя из Херсона, захватчики взорвали и несколько пролетов Антоновского моста, ранее серьезно поврежденного украинскими обстрелами. Однако, как видно на спутниковых снимках, российская армия выкопала новые окопы у въезда на мост на левом берегу реки.
Напомним
OSINT-специалист Бенджамин Питт показал аэроснимки, где российские войска начали копать окопы в северном Крыму.