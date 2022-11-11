Российские захватчики вырыли окопы на левобережье Днепра в Херсонской области – спутниковые снимки

Детали

На снимках, сделанных Planet Labs 10 ноября, видно, что новая линия окопов длиной почти в 2 километра появилась вдоль берега реки севернее Каховской ГЭС. Она охватывает укрепления для военной техники, которых раньше не было на этом месте.

Новые окопы видны у въезда на территорию Новокаховского речного порта, расположенного северо-восточнее Каховской ГЭС. Линия окопов протяженностью более 1200 метров, которой нет на предыдущих снимках, появилась на острове Коса, слева от Каховской гидроэлектростанции.

В самой Новой Каховке окопы вырыты захватчиками в районе причала, который российская армия использовала для опрокидывания войск с берега на берег.

Спутниковые снимки, опубликованные Planet Labs, также свидетельствуют, что армия рф взорвала несколько пролетов моста, ведущего к плотине, которая была последним сухопутным путем, соединявшим берега Днепра в этом районе.

Выходя из Херсона, захватчики взорвали и несколько пролетов Антоновского моста, ранее серьезно поврежденного украинскими обстрелами. Однако, как видно на спутниковых снимках, российская армия выкопала новые окопы у въезда на мост на левом берегу реки.

Напомним

OSINT-специалист Бенджамин Питт показал аэроснимки, где российские войска начали копать окопы в северном Крыму.