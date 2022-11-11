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Російські загарбники вирили окопи на лівобережжі Дніпра на Херсонщині – супутникові знімки

Російські загарбники вирили окопи на лівобережжі Дніпра на Херсонщині – супутникові знімки

Київ • УНН

 • 347154 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Перед втечею із правобережної частини Херсонської області російські загарбники вирили окопи та спорудили укріплення для військової техніки на лівобережжі. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs 10 листопада, оприлюднені журналістами Схем, передає УНН.

Деталі

На знімках, зроблених Planet Labs 10 листопада, видно, що нова лінія окопів завдовжки майже 2 кілометри з'явилася уздовж берега ріки на північ від Каховської ГЕС. Вона охоплює укріплення для військової техніки, яких раніше не було на цьому місці.

Нові окопи видно біля в'їзду на територію Новокаховського річкового порту, розташованого на північний схід від Каховської ГЕС. Лінія окопів довжиною понад 1200 метрів, якої немає на попередніх знімках, з'явилася на острові Коса, ліворуч від Каховської гідроелектростанції.

У самій Новій Каховці окопи вириті загарбниками в районі причалу, який російська армія використовувала для перекидання військ із берега на берег.

Супутникові знімки, опубліковані Planet Labs, також свідчать, що армія рф підірвала кілька прольотів моста, що веде до греблі, яка була останнім сухопутним шляхом, що з'єднував береги Дніпра в цьому районі.

Виходячи з Херсона, загарбники підірвали і кілька прольотів Антонівського мосту, раніше серйозно пошкодженого українськими обстрілами. Проте, як видно на супутникових знімках, перед цим російська армія викопала нові окопи біля в'їзду на міст на лівому березі ріки.

Нагадаємо 

OSINT-фахівець Бенджамін Піттет показав аерознімки, де російські війська почали копати окопи у північному Криму.

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