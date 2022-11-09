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Російські війська почали копати окопи у північному Криму

Російські війська почали копати окопи у північному Криму

Київ • УНН

 • 270316 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. OSINT-фахівець Бенджамін Піттет у своєму Twitter показав аерознімки, де російські війська почали копати окопи у північному Криму. Про це інформує УНН.

Деталі

Зокрема, нові захисні споруди, судячи з супутникових знімків, з'явилися біля контрольно-пропускного пункту "Джанкою" між Херсонською областю та Кримом (дослідник невірно називає його "Чонгар", він на північ). Також Піттет виявив окопи біля міста Вірменська на Перекопському перешийку.

Такі ж укріплення будують і на Херсонщині, наприклад, біля села Новотроїцького на шляху до Генічеська. "Численні інші позиції видно по всьому регіону. Вони будують фортецю", - пише Піттет.

Нагадаємо

Сьогодні командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін оголосив про відведення підрозділів із Херсона. Міністр оборони Сергій Шойгу підтвердив наказ.

The situation is the same in the north-western part of Crimea, near Armyansk. Old trenches are renovated and new ones are dug.
In this image, we can see an excavator digging a new trench.

3/ pic.twitter.com/xaDn0uO81P

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022

Українські Національні Новини

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