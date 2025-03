Российские войска начали копать окопы в северном Крыму

Детали

В частности, новые защитные сооружения, судя по спутниковым снимкам, появились у контрольно-пропускного пункта "Джанкой" между Херсонской областью и Крымом (исследователь неверно называет его "Чонгар", он на севере). Также Питте обнаружил окопы возле города Армянска на Перекопском перешейке.

Такие же укрепления строят и в Херсонской области, например, у села Новотроицкого на пути в Геническ. "Многочисленные другие позиции видны по всему региону. Они строят крепость", - пишет Питте.

Сегодня командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил об отводе подразделений из Херсона. Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил приказ.

