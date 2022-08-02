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Российские военные преступления, совершенные в Украине, не останутся безнаказанными - Макрон

Киев • УНН

 • 101487 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что российская армия должна знать, что совершенные ею военные преступления в Украине не останутся безнаказанными. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Российские вооруженные силы должны знать, что военные преступления, совершенные в Украине, не останутся безнаказанными. Команда французских экспертов уже оказала помощь на площадке, а мы передали мобильную лабораторию тестирования ДНК", - отметил Макрон.

Детали

Также он приветствовал выход первого судна с украинским зерном в море.

"Отправка сегодня (1 августа - ред.) из Одесского порта первого судна, перевозящего украинские зерновые — хорошая новость. Продолжаются европейские усилия по экспорту украинского зерна сухопутных и речных маршрутов", - добавил Макрон.

Напомним 

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил российский обстрел Еленовки и выразил готовность помогать украинскому народу в противостоянии российской агрессии.

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