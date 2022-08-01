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Еммануель Макрон осудив обстріл Оленівки та висловив готовність допомагати Україні у протистоянні російській агресії та дизінформації

Еммануель Макрон осудив обстріл Оленівки та висловив готовність допомагати Україні у протистоянні російській агресії та дизінформації

Київ • УНН

 • 103809 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон осудив російський обстріл Оленівки та висловив готовність допомагати українському народу у протистоянні російській агресії та дизінформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на резиденцію президента Францї.

Деталі

Сьогодні президенти Францї та України провели телефону розмову.

Еммануель Макрон підтвердив готовність своєї країни продовжувати підтримувати українські збройні сили у протистоянні російській агресії.

Вінн також повернувся зі своєї поїздки африканськими країнами, під час якої рішуче засудив інформаційну війну росії, особливо на африканському континенті. Президент домовилися продовжити спільні зусилля щодо протидії російській дезінформації у глобальному масштабі.

Через кілька днів після обстрілу, вчиненого російськими збройними силами в Оленівці, Макрон підтвердив свою підтримку українському та висловив рішучість забезпечити, щоб ці злочини не залишилися безкарними.

Також президент Францї підтвердив Володимиру Зеленському свою готовність забезпечити короткострокову макроекономічну підтримку України та відновлення країни.

Нагадаємо

Еммануель Макрон сказав, що Росія розпочала гібридну світову війну нового типу та використовує інформацію, енергію та продовольство як інструменти.

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