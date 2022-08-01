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Эммануэль Макрон осудил обстрел Оленовки и выразил готовность помогать Украине в противостоянии российской агрессии и дизинформации

Киев • УНН

 • 103803 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил российские обстрелы Оленовки и выразил готовность помогать украинскому народу в противостоянии российской агрессии и дизинформации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на резиденцию президента Франции.

Детали

Сегодня президенты Франции и Украины провели телефонный разговор.

Эммануэль Макрон подтвердил готовность своей страны продолжать поддерживать украинские вооруженные силы в противостоянии российской агрессии.

Он также вернулся из своей поездки по африканским странам, во время которой решительно осудил информационную войну России, особенно на африканском континенте. Президенты договорились продолжить совместные усилия по противодействию российской дезинформации в глобальном масштабе.

Через несколько дней после обстрела, совершенного российскими вооруженными силами в Оленовке, Макрон подтвердил свою поддержку украинскому и выразил решимость обеспечить, чтобы эти преступления не остались безнаказанными.

Также президент Франции подтвердил Владимиру Зеленскому свою готовность обеспечить краткосрочную макроэкономическую поддержку Украины и восстановление страны.

Напомним

Эммануэль Макрон сказал, что Россия начала гибридную мировую войну нового типа и использует информацию, энергию и продовольствие в качестве инструментов.

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