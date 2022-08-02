Російські воєнні злочини, скоєні в Україні, не залишаться безкарними - Макрон

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"Російські збройні сили повинні знати, що воєнні злочини, скоєні в Україні, не залишаться безкарними. Команда французьких експертів вже надала допомогу на майданчику, а ми передали мобільну лабораторію тестування ДНК", - зазначив Макрон.

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Також він привітав вихід першого судна з українським зерном у море.

"Відправлення сьогодні (1 серпня - ред.) з Одеського порту першого судна, що перевозить українські зернові — гарна новина. Продовжуються європейські зусилля щодо експорту українського зерна сухопутних та річкових маршрутів", - додав Макрон.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон осудив російський обстріл Оленівки та висловив готовність допомагати українському народу у протистоянні російській агресії.