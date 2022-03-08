Российские военнопленные будут работать на восстановление экономики Украины - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. С российскими пленными в Украине будут вести себя в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а впоследствии они будут работать на восстановление украинской экономики. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает УНН со ссылкой на МВД.
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Он подчеркнул, что Украина будет четко придерживаться всех норм международного гуманитарного права.
"И именно это отличает нас от российского агрессора, который стреляет по мирному населению, наносит ракетно-бомбовые удары по помещениях. И я уже не говорю об обращении с нашими военнослужащими", - сказал он.
Первый заместитель главы МВД отметил, что Украина будет использовать все возможности, которые дают Женевские конвенции о военнопленных.
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"Мы будем использовать все те возможности, которые дают нам в этом плане Женевские конвенции. То есть использование труда. Все эти люди впоследствии будут работать на восстановление экономики Украины", - проинформировал он.
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