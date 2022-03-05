Монастирський про прослуховування розмов окупантів: російські військові емоційно розбиті і виснажені
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Нацполіція інколи прослуховує розмови окупантів, які беруть українські картки, і знаходяться на Сході держави. Російські військові розбиті емоційно, виснажені. Про це під час телемарафону наголосив глава МВС Денис Монастирський, передає УНН.
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"Нацполіція інколи прослуховує розмови окупантів, які беруть українські картки, і знаходяться на Сході держави. І там постійно проходить інформація про те, що вони розбиті емоційно, виснажені. Вони знають, що з кожного вікна відбувається стрілянина. Вони сплять по ді-три години на добу. Тому що їм не дають спати українці, які просто з мисливськими гвинтівками виходять і стріляють їх вночі. Вони перелякані», - сказав міністр.
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Крім того, за словами Монастирського, окупанти переживають за свої кошти, які вони зароблять в Росії і не зможуть отримати.
"З кожним днем нашого протистояння по всій країні наш дух зростає. Дух російських солдат абсолютно руйнується і плавиться", - додав міністр.
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