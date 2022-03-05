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Монастирський про прослуховування розмов окупантів: російські військові емоційно розбиті і виснажені

Монастирський про прослуховування розмов окупантів: російські військові емоційно розбиті і виснажені

Київ • УНН

 • 231964 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Нацполіція інколи прослуховує розмови окупантів, які беруть українські картки, і знаходяться на Сході держави. Російські військові розбиті емоційно, виснажені. Про це під час телемарафону наголосив глава МВС Денис Монастирський, передає УНН.

Цитата

"Нацполіція інколи прослуховує розмови окупантів, які беруть українські картки, і знаходяться на Сході держави. І там постійно проходить інформація про те, що вони розбиті емоційно, виснажені. Вони знають, що з кожного вікна відбувається стрілянина. Вони сплять по ді-три години на добу. Тому що їм не дають спати українці, які просто з мисливськими гвинтівками виходять і стріляють їх вночі. Вони перелякані», - сказав міністр.

Додамо

Крім того, за словами Монастирського, окупанти переживають за свої кошти, які вони зароблять в Росії і не зможуть отримати.

"З кожним днем нашого протистояння по всій країні наш дух зростає. Дух російських солдат абсолютно руйнується і плавиться", - додав міністр.

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