Данілов: у РФ по регіонах прибуває "груз 200", масштаби чого викликають там шок і паніку

Цитата

"Російські окупаційні війська перейшли до відкритої тактики терору, наносять путінські «точкові удари» по цивільному населенню та критичній інфраструктурі. Мета - залякати, створити паніку, зламати нашу волю до спротиву. Підлий і підступний ворог порушує досягнуті домовленості - блокує відкриття «зелених коридорів», не допускає гуманітарні вантажі, але при цьому робить спробу створити фальшиву картинку «радісної зустрічі» окупантів місцевими жителями. Але дешеві трюки російських пропагандонів провалились", - вказав Данілов.

"Героїчний Херсон відмовився брати участь у шоу під назвою «звільнення», влаштованому московськими покидьками. Тримають оборону Харків і Маріуполь - ключові міста стримування російського агресора на Півдні та Сході.

Готуються до оборони Миколаївщина і Одеса", - додав секретар РНБО.

Він вважає при цьому, що "можна очікувати проведення додаткової мобілізації на росії, що значно ускладнить внутрішньополітичну ситуацію". "Зомбоване російське суспільство готове кричати: «Можем повторить», але вмирати за путінські фантазії воно не готово, на відміну від українців, які готові вбивати за свою свободу і свою землю", - відзначив секретар РНБО.

"Погіршує ситуацію на росії прибуття в регіони «грузу 200» - масштаби жертв з-поміж російських військовослужбовців викликають шок і паніку. Посилюються тенденції відмови і ухилення від участі у бойових діях в Україні з-поміж військових країни-терориста. Тому наш курс незмінний: «русский корабль идёт … на@уй» І його швидкість буде стрімко зростати", - наголосив Данілов.

Він підкреслив, що "зміцнюєтся ТРО, армія поповнюєтся свіжими резервами зі складу високомотивованих і дуже розлючених українців, союзники надають допомогу, населення повністью довіряє і підтримує свого Президента".

Доповнення

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ з початку вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 10 тисяч осіб.